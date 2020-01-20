كتب: باسل الحلواني
أقرت شركة تويوتا إيجيبت مؤخراً، تخفيضات على النسخة الهايبرد من أيقونتها الشهيرة تويوتا كورولا 2020، تصل إلى100 ألف جنيه، لتصبح الأسعار الرسمية للسيارة 550 ألف جنيه، بدلاً من 650 ألف جنيه للفئة الأولى.
وطالت التخفيضات الفئة الأعلى من كورولا
تقدم تويوتا إيجيبت السيارة بضمان شامل ٣ سنوات أو ١٠٠ ألف كم أيهما أقرب.
وتعتمد سيارة تويوتا الهجنية، على محرك بنزين ٤ سلندر سعة ١٨٠٠ سي سي، بالإضافة إلى محركين كهربائيين يولدان ٩٠ كيلووات، وتولد المحركات معاً قوة إجمالية ١٢١ حصاناً، وعزم أقصى ٣٠٤ نيوتن متر عند ٦٠٠٠ لفة بالدقيقة، وترتبط محركات الدفع بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.
أما فيما يتعلق باستهلاك الوقود، فتستهلك سيارة تويوتا الهايبرد، في المتوسط ٤.١ لتر من الوقود لكل ١٠٠ كم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تخفيضها100 ألف جنيه.. ننشر أسعار ومواصفات النسخة الهايبرد من " كورولا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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