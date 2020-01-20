تخفيضات تصل إلى 35 ألف جنيه على كيا سبورتاج 2020

أقرت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIT، وكيل علامة كيا في مصر، خصماً على أسعار فئات السيارة كيا سبورتاج 2020، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

وبلغ التخفيض 35 ألف جنيه على الفئة الأولى، و25 ألف جنيه، على بقية الفئات، لتكون بذلك "سبورتاج" هي السيارة الـ"SUV"

الثانية التي تقوم بخفض أسعارها بعد هيونداي توسان، وذلك عقب طرح نيسان نوتور للسيارة قاشقاي بالمواصفات الجديدة .

ووفقاً للقائمة السعرية الجديدة أصبح سعر الفئة الأولى من سبورتاج 394 ألف جنيه بدلاً من 429900 جنيه.

أما الفئة الثانية فأصبح سعرها 434900 جنيه بدلاً من 459900 جنيه.

فيما أصبح سعر الفئة الثالثة من سبورتاج 444900 جنيه بدلاً من 469900.

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وتراجع سعر الفئة الرابعة إلى 474900 جنيه، بدلاً من 499900.

وبلغ سعر الفئة الخامسة 484900 جنيه، بدلاً من 509900 جنيه.

وكذلك تراجعت أسعار الفئة السادسة إلى 509900 جنيه بدلاً من 534900 جنيه.

وبات سعر أعلى فئة من سبورتاج 519900 جنيه، بدلاً من 544900 جنيه.