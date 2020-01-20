تركيب كابلات بدء الدوران بهذه الطريقة خطر على السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – مع انخفاض درجات الحرارة في هذه الفترة من العام تتزايد أعطال بطاريات السيارات، حيث تضعف البطارية وتفقد قدرتها على بدء تشغيل السيارة، في هذه الحالة يلجأ كثير من السائقين إلى استخدام طريقة المساعدة على بدء الدوران لتشغيل السيارة.



ولقد حذر خبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني من خطورة استخدام طريقة المساعدة على بدء الدوران، لأنه في حال حدوث أي خطأ في توصيل الكابلات فإنه قد يتسبب في تلف إلكترونيات وأجهزة السيارة التي تساعد على التشغيل.

وأوضحت الهيئة الألمانية أن الطرازات الحديثة للسيارات باتت تعتمد على مستشعرات وحساسات إلكترونية والعديد من الأنظمة المساعدة في تشغيلها، لذا فإن حدوث أي خطأ في التوصيل، أو توليد شرارة عند توصيل أو فصل الكابلات قد ينتج عنه على سبيل المثال فقدان برمجة كمبيوتر السيارة.



وأشار الخبراء إلى ضرورة اتباع الخطوات الصحيحة في عملية توصيل الكابلات بين طرفي بطاريات السيارتين، مع ملاحظة أن السيارات تختلف أحياناً في التوصيل.

Advertisements



وكشف الخبراء عن الخطوات الصحيحة لتوصيل الكابلات، وهي كما يلي:

1- توصيل الكابل الأحمر بالقطب الموجب بالبطارية المانحة أولا، وبعدها بالقطب الموجب للبطارية الفارغة.

2- توصيل الكابل الأسود بالقطب السالب للبطارية المانحة، ثم توصيله بكتلة المحرك للسيارة المعطلة، كما يراعى ألا توجد الكابلات مع مكونات تتحرك مثل السيور.

3- القيام بتشغيل المحرك، ويتعين الحفاظ على الاتصال لبضع دقائق بعد نجاح دوران المحرك مرة أخرى.

وأضاف الخبراء أنه يفضل قبل فصل المشابك بين السيارتين، تشغيل الضوء وتدفئة النوافذ الخلفية تفاديا لحدوث فرط في الجهد، وهو ما يضر بالمكونات الإلكترونية.