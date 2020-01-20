بـ980 ألف جنيه.. "البافارية" تقدم الفئة الخامسة المستوردة بالكامل من "بي إم دبليو"

كتب: باسل الحلواني
كشفت المجموعة البافارية، الوكيل الرسمي لعلامة بي إم دبليو في مصر، عن توافر الفئة الخامسة 520I المستوردة بالكامل، بسعر رسمي ٩٨٠ ألف جنيه، مع ضمان ممتد لعامين.
وتعتمد السيارة الألمانية على محرك تربو ٤ سلندر سعة ١٦٠٠ سي سي بقوة ١٧٠ حصان وعزم أقصى ٢٥٠نيوتن متر بين ٢٠٠٠ و ٤٧٠٠ لفة بالدقيقة، يرتبط محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من ٨ سرعات.
وتستهلك 520i في المتوسط ٥.٩ – ٦.٥ لتر من الوقود لكل ١٠٠ كم، تتسارع من الثبات حتى ١٠٠ كم/س خلال
وتقدم السيارة بكاميرا خلفية مع حساسات ركن أمامية وخلفية، شاشة تعمل باللمس قياس ١٠.٢٥ بوصة مزودة بنظام I-DRIVE7، مع ذاكرة داخلية ٣٢ جيجا بايت، تكييف هواء رباعي المناطق.
وتتمثل أنظمة الأمان المتوفرة في السيارة في نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، التوزيع الإليكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام الثبات الإليكتروني DSC، نظام الفرامل المساعدة عند المنعطفات CBC.
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