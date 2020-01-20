بعد طرحها رسمياً في مصر.. تعرف على أسعار ومواصفات نيسان باترول 2020

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة نيسان موتور إيجيبت، عن طرح أحدث طراز من سيارة الدفع الرباعي الشهيرة باترول ٢٠٢٠، والتي قدمتها بفئة واحدة من التجهيزات، وبسعر رسمي ٣ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه.

وتحمل سيارة نيسان الكبيرة محركاً ٨ سلندر سعة ٥٥٠٠ سي سي ، بقوة ٤٠٠ حصان وعزم أقصى ٥٦٠ نيوتن متر عند ٤٠٠٠ لفة بالدقيقة، يتصل محركها بناقل حركة

أوتوماتيكي من ٧ نقلات.

ولعل أبرز مايميز مقصورة باترول الجديدة، عجلة القيادة المتصلة بنظام صوتي، وكذلك وجود مقاعد كهربائية من الجلد مزودة بخاصية التدفئة والتبريد، وتكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع مخارج للمقاعد الخلفية، وصندوق التبريد، وشاشتي عرض الأولي قياس ٨ بوصة والثانية قياس ٧ بوصة، مع نظام

ملاحة، مشغل أقراص مدمجة.

أما عن وسائل الأمان في باترول الجديدة فتشمل وسائد وستائر هوائية لحماية جميع الركاب داخل المقصورة نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإليكتروني ESC، خاصية التحكم في المرتفعات والطرق الصاعدة، حساسات ركن أمامية وخلفية، خاصية اكتشاف الأجسام المتحركة، نظام التدخل الذكي لمنع التصادم الخلفي، نظام التحذير من التصادم الأمامي، نظام فرامل الطوارئ، خاصية استشعار المارة أمام السيارة، التحذير من النقاط العمياء، كاميرا بزاوية رؤية ٣٦٠ درجة.