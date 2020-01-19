عرض الصيانة المميز من توكيلات الجزيرة على سيارات فورد

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة توكيلات الجزيرة – فورد للسيارات، ولا ترضى بأداء أقل لسيارتك,

افحصها إلكترونياً الآن وخلك في المضمون ولا تفوت العرض المميز، الآن في مراكز صيانة توكيلات الجزيرة، فحص كمبيوتر وفحص متعدد النقاط بـ 199 ريال فقط! مميزات العرض: خصم ٢٥٪ على قطع الغيار وأجور اليد العاملة بالإضافة إلى سائل سد ثقوب الكفرات (سلايم) مجاناً.

فحص كمبيوتر وفحص متعدد النقاط بـ ١٩٩ ريال فقط! الشروط والأحكام: يشمل العرض أيضاً السيارات المستوردة من أمريكا والخليج

تطبق الشروط والأحكام

يسري العرض حتى تاريخ 31 يناير 2020

السعر يشمل فحص كمبيوتر وفحص متعدد النقاط وقيمة الضريبة المضافة

سائل سد الثقوب للكفرات (سلايم) المجاني المتوفر بكمية محدودة صورة العرض:

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