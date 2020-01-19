عرض تأجير للتمويل على تقسيط ام جي RX5 موديل 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة تأجير للتمويل، واغتنم فرصة العروض الحصرية المقدمة من شركة تأجير للتمويل وكيل سيارات ام جي بالمملكة، عرض جديد لسنة جديدة.. أول 3 أقساط علينا. السيارة المشمولة في العرض: ام جي RX5 موديل 2020 فئة DEL30 مزايا العرض: بدون تحويل راتب.

تأمين شامل.

سهولة السداد وخدمات ما بعد البيع.

بدون مصاريف إدارية.

بدون دفعة أولى.

أول 3 أقساط على الشركة. الشروط والأحكام: تنطبق الشروط والأحكام وفقا للسياسة الإئتمانية.

العرض ساري حتى نفاذ الكمية. صورة العروض:

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