"أفتوفاز" الروسية: 25% زيادة في مبيعات لادا بمصر خلال 2019

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة أفتوفاز الروسية، مالكة علامة لادا، عن ارتفاع مبيعات سيارتها الشهيرة لادا، خلال عام 2019 بنسبة 0.6 ٪ في روسيا فقط،وسط انخفاض مبيعاتها في الأسواق الأخرى
وقالت الشركة إن حصتها حصتها في قطاع سيارات الركاب ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 21.7 ٪ على مدى السنوات الثمانيالماضية.
وتوقعت "أفتوفاز"، عدم وجود تغييرات في شكل السوق خلال العام الجاري، متحدثًة عن انخفاض متوقع بنسبة 3٪ تقريبًا.
وأكدت الشركة عبر بيان لها، أن مبيعاتها في مصر خلال عام 2019، زادت بنسبة 25٪، في ظل إطلاق سيارتها لادا جرانتا الجديدة.
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