"السيارة الفنية" تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب: باسل الحلواني

أثارت سيارة رولز رويس فانتوم معدلة، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بين "معجب"، و"غير معجب"، بعدما أدخل عليها أحد الفنانين التشكيليين لمسات فنية غريبة.

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وظهرت السيارة بدولة الإمارات العربية المتحدة، باللون الأسود، مرسوم عليه بالعديد من الألوان المبهجة، ماجعل رواد مواقع التواصل يطلقون عليها "السيارة

الفنية".

وقال عدد من النشطاء، إن الفنان Bradley Theodore، قام بوضع يضع فنه الخاص على سيارة رولز رويس "فانتوم"، برسم خطوط وألوان عديدة على جميع أجزاء السياراة.

جدير بالذكر أن رولز رويس كشفت عن الجيل الثامن من فانتوم قبل عامين

بحجم أكبر من الجيل السابق حيث تأتي بطول 5762 مم طولًا و 2019 مم عرضًا ما يجعلها من أعرض السيارات الإنتاجية على الإطلاق، وبارتفاع 1646 مم لقاعدة العجلات القصيرة ذات طول 3551 مم. وتحمل فانتوم محرك 6.75 لتر V12 العريق ينتج قوة تبلغ 560 حصان وعزم 900 نيوتن-متر، كافية لإطلاق السيارة الكبيرة من 0 إلى 100 كم/س في 5.2 ثانية فقط.