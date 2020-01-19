ننشر أسعار الصيانات الدورية لـ"نيسان قشقاي" 2020

كتب: باسل الحلواني

تعد الصيانات الدورية اللازمة للسيارات الجديدة خلال أول 100 ألف كيلومتر، من أهم العناصر التي تهم العملاء المقبلين على الشراء.

ومن هذا المنطلق تقدم "سيارات الوفد" لقرائها خلال الفترة القادمة، أسعار الصيانات الدورية لدى الوكلاء، للطرازات المتنوعة المتاحة في السوق المصرية.

وفي السطور التالية تقدم "سيارات الوفد" بالأرقام أسعار الصيانات

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الدورية للسيارة الرياضية متعددة الأغراض "نيسان قشقاي".

وفقا لقائمة الصيانات الدورية الخاصة بشركة نيسان موتور إيجيبت، فإن تكلفة الصيانة اللازمة لـ"قشقاي"، عند أول 1000 كيلومتر تبلغ 1317 جنيها.

أما صيانة الـ10آلاف كيلومتر، فتبلغ تكلفتها 1818 جنيها، وعند الـ20 ألف كيلومتر 2069 جنيها،

وعند الـ 30 ألف كيلومتر 1818جنيها.

كذلك تبلغ تكلفة الـ40 ألف كيلومتر 4110 جنيها، والـ50 ألف كيلومتر 1818 جنيها، والـ60 ألف كيلومتر 7017 جنيها.

وبحسب قائمة "نيسان"، فإن تكلفة الـ70 ألف كيلومتر، تبلغ 1818 جنيها، والـ80 ألف كيلومتر 4110 جنيهات، والـ90 ألف كيلومتر 1818 جنيها. أما تكلفة الـ100 ألف كيلومتر فتبلغ 2277 جنيها.

وبهذا يبلغ إجمالي تكلفة الصيانات الدورية لنيسان قشقاي طوال الـ100 كيلومتر حوالي 29990 جنيها.