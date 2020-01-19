بالأرقام.. ماذا حدث في قطاع السيارات من "يناير" حتى "نوفمبر" 2019؟

كتب: باسل الحلواني

شهدت عام 2019 العديد من الأحداث التي أثرت بشكل مباشر على قطاع السيارات في مصر، لعل أبرزها تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية، مطلع يناير 2019، وما تبعها من حملات مقاطعة لشراء السيارات.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن إجمالي مبيعات قطاع السيارات (ركوب - حافلات

- شاحنات) في الفترة من يناير وحتى آخر نوفمبر 2019 توقف عند 161.100 وحدة مقابل 167.700 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة تراجع 3.4%.

وشهدت مبيعات قطاع سيارات الركوب "الملاكي"، المستوردة والمحلية تراجعاً بنسبة 9%، بإجمالي مبيعات 112.900 وحدة مقابل 123.500

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وحدة خلال الفترة نفسها من 2018.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل قطاع الشاحنات التجارية نموًا ملحوظًا خلال الـ11 شهر الأولى من 2019، إذ بلغت نسبة النمو 6% وبواقع 30.600 وحدة مقابل 28.800 وحدة في 2018.

كما واصل قطاع حافلات نقل الركاب أدائه المتنامي منذ بداية 2019 حيث وصل إجمالي المبيعات في الأشهر الأحد عشر 17.500 حافلة بنمو 21.8% بالمقارنة ومبيعات الفترة ذاتها من العام الماضي، مدعوما بالقطاع السياحي.