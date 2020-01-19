نيسان تقدم تطبيق “سندك” للسعوديات.. لخدمتهن على الطرق

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة نيسان عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن إطلاقها لتطبيق “سندك” بالتعاون مع “مرني” للسيدات من سائقات نيسان في المملكة، والذي يوفر العديد من الخدمات التي تساعد السائقات على الطرق، وتشمل الآتي:

خدمة التزود بالوقود.

خدمة تغيير الإطارات.

خدمة نقل السيارة.

خدمة شحن البطارية.

خدمة الإدارة الشاملة للحوادث.

خدمة الصيانة والتوصيل لأي مكان.

وأشارت نيسان إلى أن القيادة على الطريق للسعوديات قد لا تكون دائماً سارة، فهناك احتمالات لمفاجأت غير متوقعة يمكن التغلب عليها، ولذلك مع تطبيق “سندك” يمكنك التعامل مع خدمة المساعدة الأكثر سرعة وتطوراً، فقد أكدت الشركة أن الخدمة تتوفر في أقل من 20 دقيقة.

وإليكِ رابط تحميل التطبيق: قوقل بلاي – آبل ستور