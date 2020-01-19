"شيفروليه VSنيسان".. مقارنة شاملة بين "أفيو" و"صني" قبل الشراء

كتب: باسل الحلواني

تشهد سوق السيارات المصرية تنافساً كبيراً بين العديد من العلامات التجارية، خاصةً الطرازات التي تحمل مواصفات متشابهة، وفي فئات سعرية متقاربة.

ورغم أن كلاً من "شيفروليه أفيو"، و"نيسان صني"، من السيارات التي حققت انتشاراً واسعاً في مصر، إلا أن هناك منافسة كبيرة أصبحت بين الطرازين خلال الفترة الأخيرة، مادفع "سيارات الوفد"، لإجراء هذه المقارنة الشاملة بين السيارتين "أفيو"،و"صني"، كخدمة لقرائنا المقبلين على الشراء.

أفيو

تتوافر السيارة شيفروليه أفيو، عبر وكيلها الرسمي في مصر "المنصور للسيارات"، بفئة واحدة من التجهيزات مزودة بناقل حركة أوتوماتيك، ويتم طرحها بسعر 197900 جنيه.

وتحمل السيارة محرك 1500سي سي، 4 سلندر، مكون من 16 صباب وقود ، كما تبلغ قوته حوالي 86 حصان عند وصوله إلي سرعة دوران تبلغ 5400 لفة في الدقيقة الواحدة، و يبلغ العزم الأقصى للمحرك حوالي 132 نيوتن لكل متر أثناء دوران المحرك على سرعة دوران تبلغ ثلاثة آلاف لفة في الدقيقة الواحدة.

وتمتاز أفيو من ناحية التصميم بتزويدها بسقف مرتفع يسمح بتوفير مساحة إضافية لرؤوس الركاب في الصالون الداخلي

للسيارة، حيث امتازت افيو بمساحات و أبعاد مميزة حيث بلغ طولها 4310 مللي متر ، بينما وصل عرضها الكلي إلي 1710 مللي متر ، و إرتفاعها بلغ 1505 مللي متر، و طول قاعدة العجلات يساوي 2480 مللي متر ، بينما يبلغ وزن السيارة حوالي 1070 كيلو جرام و هو وزن السيارة فارغة ، كما أنها تمتلك مساحة تخزين في الحقيبة الخلفية تبلغ 400 لتر تسمح بحفظ العديد من الاغراض بخلاف المساحات التخزينية التي قامت الشركة المُصنّعة بتوفيرها في ابواب السيارة و درج التخزين الأمامي.

وتعتمد أفيو على آلات جر أمامية قوية كما أنها تمتلك خاصية الحقن الالكتروني للوقود، وتمتلك السيارة عدد أربع أبواب جانبية كما أنها تتسع لعدد خمس ركاب بما في ذلك قائد المركبة، ويبلغ معدل تسارع السيارة حوالي 11.9 ثانية.

وتبلغ سرعتها القصوى 166 كم/س، بينما يصل المعدل المتوسط لاستهلاك الوقود

7.3 لتر لكل 100 كم.

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صني

تقدم السيارة نيسان صني، بثلاث فئات مختلفة التجهيزات والكماليات، بسعر رسمي يبدأ من 208 ألف جنيه، بينما تقدم النسخة الثانية بسعر رسمي 219 ألف جنيه، أما الفئة الأعلى تجهيزاً Super Saloon تقدم بسعر رسمي 230 ألف جنيه .

وتحمل السيارة محرك مكون من 4 أسطوانات سعة سعة 1.5 لتر بقوة 108 حصان، وعزم أقصي 134 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

وتتمكن هذه السيارة من الانطلاق من الثبات لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، وتصل إلي سرعة قصوي 178 كيلومتر في الساعة.

وتقف "صني" على عجلات رياضية ومعدنية قياس 15 بوصة، وتصل مساحة تخزينها الخلفية – الشنطة- إلي 490 لتراً .

وزودت السيارة بعدد من وسائل الحماية، أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق- ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل- EBD .

وزودت مقصورة "صني" بعدد من وسائل الترفيه داخل المقصورة، أبرزها مشغل أقراص مدمجة، ومدخل توصيل- AUX، وخاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكياً – بلوتوث، خاصية المفتاح الذكي لتشغيل وإيقاف السيارة، عجلة قيادة يمكن من خلالها التحكم في عدد من الوظائف .

جدير بالذكر أن مواصفات الأمان والكماليات المذكورة مزودة بها أعلى فئة من "صني" وقد تختلف عن الفئات الأقل.