تعرف على سبب التأخر في استدعاء موديلات السيارات من 2005 إلى 2018

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أسباب التأخر في استدعاء موديلات السيارات، وحدوث حالات استدعاء في 2019 و2020 لموديلات من 2005 إلى 2018.
وذلك بسبب العيوب المصنعية التي لا تظهر مشاكلها إلا بعد مدة من الاستخدام، بجانب عدم تلقي العدد الكافي من شكاوى المستهلكين على المنتج المعيب في وقتها، كما أوضحت الوزارة أن الاستدعاءات تصدر بعد هذه الإشارات:
- تعدد الشكاوى والبلاغات على نفس الخلل.
- البحث عالمياً عن المنتجات التي تشكل الخطورة.
- التحقق من الخلل مع الشركة المصنعة.
- إشعار من الشركة المصنعة يصدر بعده بلاغ إلى الجهة المختصة.
وتقول الوزارة أنه في عام 2014 تم اكتشاف خلل في الوسائد الهوائية المصنّعة من قبل شركة تاكاتا اليابانية، والتي تُستخدم من قبل أكثر من 19 شركة سيارات عالمياً في مئات الطرازات، بإنتاج تجاوز الملايين من السيارات في كل أنحاء العالم في الفترة من 2002 إلى 2015، ولايزال تحديث قائمة الاستدعاء لهذا الخلل مستمراً إلى اليوم نظراً لكمية السيارات المشمولة.
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