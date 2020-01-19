عدم استخدام إشارة الالتفاف مخالفة مرورية.. وهذه غرامتها

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ضرورة حرص قائد السيارة على استخدام إشارة الإلتفاف؛ تجنباً لإرباك حركة قائدي السيارات الأخرى.. وللإلتفاف لليمين يجب اتباع مايلي: التوقف قبل الالتفاف، للتأكد من خلو التقاطع من السيارات وإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.

إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الإلتفاف قبله، أما الإلتفاف بعد المثلث يعتبر قطع للإشارة.

التقيد بالمسار الأيمن قبل الإلتفاف، في حال كان طريق رئيسي بدون طريق خدمة.

إذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة يجب الإلتفاف والسيارة على طريق الخدمة، مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الإلتفاف.

عدم الإلتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الإلتفاف لليمين والاشارة حمراء، وإلا يكون ذلك مخالفة قطع اشارة. أما في حالة مخالفة ماسبق، يُطبّق على قائد السيارة غرامة مالية تبدأ من 150 إلى 300 ريال.

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