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الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي من تجاوز الإشارة الضوئية وهي حمراء، حيث أن ذلك يُشكّل خطورة على قائدي السيارات الأخرى، كما أنها تُعد مخالفة للأنظمة والقوانين المرورية.
وجاءت التغريدة، كالتالي: “تجاوز الإشارة الضوئية وهي حمراء فعل متهور، ويشكّل خطورة على قائدي المركبات الأخرى، مما يتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة (إصابات، وفيات، تلف في الممتلكات)”.
يُذكر أن مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، غرامتها المالية تبدأ من 3,000 إلى 6,000 ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يحذر من تجاوز إشارة المرور الحمراء.. وهذه غرامتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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