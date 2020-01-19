تعرف على آلية دفع قيمة السيارات في خدمة المبايعات عبر أبشر

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، آلية دفع ثمن السيارات في خدمة المبايعات من خلال منصة أبشر، وإليك هذه الخطوات: دفع الرسوم الحكومية الخاصة بالخدمة من قبل المشتري عن طريق خدمة سداد. التأمين على السيارة من قبل المشتري لإتمام عملية الشراء. تحويل ثمن السيارة من قبل المشتري للحساب البنكي الوسيط الخاص بالخدمة في البنك السعودي البريطاني “ساب”. بعد اتمام عملية المبايعة يتم تحويل ثمن السيارة من قبل الحساب الوسيط الخاص بالخدمة لحساب البائع الشخصي.

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