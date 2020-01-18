شركة جيب الأمريكية تعلن عن طرح طرازات خاصة

السبت 18 يناير 2020

أعلنت شركة جيب الأمريكية المصنعة للسيارات طرح طرازات خاصة مجهزة للقيادة بالمناطق القطبية التي تعاني من تراكم الثلوج بكثافة.



وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات أن جيب أعلنت أن كل موديل من موديلاتها المميزة مثل موديل "رانجلر" ستتوفر منه هذه النسخة من سياراتها المجهزة لاقتحام الثلوج.

وأوضح الموقع أن هذه النسخ الخاصة من سيارات جيب ستتوفر للبيع بالأسواق باسم تجاري، North Edition، ويمكن لعملاء الشركة اقتنائها ضمن أي موديل من موديلاتها.

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وقال جيم موريسون رئيس شركة جيب في أمريكا الشمالية إن السيارات مدعمة بنظام الدفع الرباعي بخلاف تقنيات "تفقد للأثر" وأنظمة خرائط متطورة، ضمن نظام تشغيل السيارة North Edition، تساعد السائق في حالات العواصف الثلجية.

كما ستشمل مميزات نسخة North Edition الخاصة من جيب نظام تدفئة مركزي داخل السيارة، يعمل عن بعد لتدفئة السيارة قبل أن يركبها السائق.

وسيارات جيب الخاصة North Edition سيتم طرحها بداية من شهر مارس المقبل، لتكون جاهزة للاستخدام بداية من فترة الشتاء المقبل.