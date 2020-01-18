بـ50 مليون جنيه.. "البومة اليابانية" أسرع سيارة في العالم

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة أسبارك اليابانية للسيارات، عن مفاجأة مدوية، بعدما أزاحت اللثام عن أسرع سيارة في العالم، خلال النسخة الأخيرة من معرض دبي للسيارات.

وأطلقت الشركة اليابانية لقب "البومة"، على السيارة الجديدة الخارقة، والتي ظهر النموذج الاختباري لها عام 2017.

وتعمل السيارة بالكهرباء، وتستطيع الانطلاق من صفر إلى 96 كيلومتر، في غضون ثانية و69

جزءاً من الثانية، متفوقة على منافسيها، مثل ريماك وتيسلا، إذ تستغرق الأولى 1.85 ثانية، والثانية 1.90 على التوالي.

وتبلغ سرعة السيارة اليابانية الجديدة 250 ميلا في الساعة، أي ما يعادل 402 كيلومترات في الساعة، مايجعلها أسرع السيارات في العالم، التي يمكنها قانونا أن تسير

في الشوارع، خلافا للسيارات السريعة التي تسير فقط في الحلبات.

وتسعى الشركة اليابانية بهذه السيارة لتحطيم الرقم القياسي لسرعة السيارات أثناء الاختبار في حلبة نوربور جرينج في ألمانيا خلال مارس 2020.

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وتحمل "البومة اليابانية"، بطارية أيون ليثيوم، تولد قوة قدرتها 2012 حصانا، ويمكن شحن البطارية خلال 80 دقيقة.

ومن المنتظر بحسب شركة "سبارك"، أن يصل سعر السيارة الكهربائية الخارقة إلى 3.2 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 50 مليون جنيه مصري.