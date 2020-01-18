فولكس فاجن تعتزم طرح الجيل الجديد من سيارتها الشهيرة "جولف"

كتب: باسل الحلواني بدأت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، إجراء الاختبارات النهائية للجيل الجديد من سيارتها الشهيرة "جولف". ومن المنتظر أن يتم طرح سيارة GTI المعدلة الجديدة بهيكل هاتشباك رياضي صغير يحمل روح سيارات Golf، ويتميز بانسيابية عالية، Advertisements ومصابيح LED رقيقة، وفتحات عوادم كبيرة مطلية بالكروم، وشبك عريض لغطاء المبرد على الواجهة الأمامية، وسقف بانورامي كبير. ومصابيح LED رقيقة، وفتحات عوادم كبيرة مطلية بالكروم، وشبك عريض لغطاء المبرد على الواجهة الأمامية، وسقف بانورامي كبير. وزودت المقصورة الداخلية للسيارة بواجهة قيادة مميزة فيها شاشات تعمل باللمس، وأنظمة مولتيميديا حديثة تمكن السائق من التحكم بمختلف الميزات عبر الأوامر الصوتية. مولتيميديا حديثة تمكن السائق من التحكم بمختلف الميزات عبر الأوامر الصوتية. وستطرح Golf الجديدة بمحركات بنزين توربينية بعزم 242 و287 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 7 مراحل، قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 6 ثوان، والوصول بالسيارة إلى سرعة أقصاها 250 كلم/ساعة.

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