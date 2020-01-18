محللون: يجب على نيسان وهوندا التحالف لمنافسة تويوتا

الخليج ٣٦٥ نت – يعتقد المحللون والخبراء أن الاندماج بين نيسان وهوندا أمر محتمل وفقاً لتقرير بلومبرج، حيث قال المحلل ميو كاتو، أن العلاقة المذبذبة التي تمتلكها نيسان مع رينو (حتى لو ادعت الشركتان عكس ذلك) يمكن أن تشجع شركة صناعة السيارات اليابانية على البحث عن شراكة جديدة تسمح لها بمنافسة تويوتا، ويمكن أن يحدث ذلك إذا اندمجت مع هوندا.

لم تعلق أي من هوندا أو نيسان على التقرير، ولكن في الآونة الأخيرة، نفت نيسان كل الشائعات التي تشير إلى أنها تفكر في إنهاء تحالفها مع رينو في أعقاب هروب الرئيس التنفيذي السابق لها كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان.

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ويعتقد كاتو أنه بينما تتطلع شركات صناعة السيارات إلى إقامة شراكات قوية في السنوات المقبلة، يمكن تقسيم صناعة السيارات اليابانية إلى مجموعتين عملاقتين، واحدة منها هي تويوتا التي لديها بالفعل حصص في مازدا وسوزوكي وسوبارو.

وإذا تخلت نيسان عن رينو لتتحالف مع هوندا، فقد ترتفع مبيعات المجموعة الجديدة من أقل من 11 مليون سيارة سنوياً، إلى ما يقرب من 12 مليون سيارة سنوياً.