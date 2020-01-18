تعرف على السيارات التي يحتفظ بها ملاكها لمدة 15 عاماً

الخليج ٣٦٥ نت – مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، فليس من الغريب أن يحتفظ الناس بسياراتهم لمدة طويلة، وأجرت منظمة iSeeCars دراسة على الموديلات التي يحتفظ بها أصحابها لمدة لا تقل عن 15 عام، لذلك فحصوا أكثر من 350,000 سيارة من طرازات عام 1981 إلى 2004، باستثناء الطرز التي لم تعد متوفرة حالياً.

وكانت المفاجأة أن أكثر 15 سيارة احتفظ بها أصحابها لمدة لا تقل عن 15 عام كانت جميعها من شركات صناعة السيارات اليابانية، حيث احتفظ 18.3% من مالكي تويوتا هايلاندر بالسيارة لمدة 15 عام على الأقل، كما حصلت تويوتا أيضاً على المركز الثاني، حيث احتفظ مالكي 15.5% من مالكي سيينا لمدة 15 سنة على الأقل، والمركز الثالث والرابع والخامس كان من نصيب تويوتا تاكوما 14.5% وتويوتا تندرا 14.2% وسوبارو فورستر 12.8%.

يذكر أن هناك الكثير من طرز تويوتا في هذه القائمة، حيث أن 12.7% من مالكي تويوتا احتفظوا بسيارتهم لمدة 15 عام أو أكثر، متفوقة على سوبارو بـ 11%، وهوندا 10.6% وهيونداي 8.3% ومازدا 7.5%، والعلامات التجارية الأمريكية الوحيدة التي وصلت إلى المراكز العشر الأولى هي جمس وشيفروليه بنسبة 7.1% و6.9% على الترتيب.

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في النهاية، ما الذي يجعل أصحاب الموديلات اليابانية يحتفظون بسياراتهم لفترة طويلة؟ قد يعود الأمر إلى المتانة والاعتمادية، ما رأيكم؟