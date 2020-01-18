5 سيارات ظهرت في مصر لأول مرة خلال 2019

كتب: باسل الحلواني

رغم حالة الركود التي أصابت قطاع السيارات خلال عام 2019، إلا أن السوق المصرية شهدت هذا العام الظهور الأول للعديد من الموديلات الجديدة.

ولعل أبرز تلك الطرازات التي تم طرحها خلال 2019، وحققت انطباعاً طيباً لدى العملاء، هي 5 سيارات، تنتمي لعلامات تجارية مختلفة، ويأتي في مقدمتها السيارة شيفورليه ماليبو التي تنتمي إلى فئة السيدان الفارهة، وقدمها وكيل علامة شيفورليه الأمريكية في مصر "المنصور للسيارات"، وكذلك قدمت شركة "مانسكو"، وكيل بيجو الفرنسية، السيارة بيجو 508، السيدان الرياضية الفاخرة، وطرحت "جي بي غبور أوتو"، وكيل علامتي شيري الصينية، وهيونداي الكورية الجنوبية، سيارتين، الأولى هي السيارة الـSUV، "شيري تيجو 8"، والثانية هي السيارة هيونداي أكسنت HC1.

أما مفاجأة علامة إم جي الإنجليزية، التي من المنتظر أن تغير خريطة السيارات الاقتصادية فهي "إم جي 5"، وتعد أحدث المنضمين إلى سوق السيارات المصرية، بضمان "المنصور".

في السطور التالية تستعرض "سيارات الوفد"، أبرز مواصفات وأسعار تلك السيارات، لمساعدة المقبلين على الشراء، في اتخاذ القرار المناسب.

بيجو 508.. الرياضية الفرنسية

حققت السيارة بيجو 508 الجديدة كليًا، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، انتشاراً واسعاً في السوق المصرية، فبمجرد طرحها رسمياً في أبريل الماضي، استطاعت أن تحقق مبيعات تقدر بـ 138 سيارة في الشهر الأول فقط.

وتقدم شركة "مانسكو" الوكيل الحصري لعلامة بيجو الفرنسية في مصر، السيارة 508 بثلاث فئات من التجهيزات، وتعمل جميعها بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر وينتج قوة 165 حصان ميكانيكي وينقل حركة للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 6سرعات.

وتتميز المقصورة الداخلية للسيارة بتصميم ولمسات رياضية فاخرة ترتبط بالتصميم الخارجي الذي يعتمد على عجلات قياس 18 بوصة ، ومن أهم ما يميز مقصورة السيارة الداخلية العدادات الديجيتال 12.3 بوصة مع المقاعد التي تعمل بنظام كهربائي للتحكم في وضعياتها المختلفة كما يتوفر لها خاصية المساج والتسخين في المقاعد الأمامية من السيارة. وتبدأ أسعار بيجو 508 من 510000 جنيه وتصل إلى 640000 جنيه.

شيري تيجو 8.. SUV سباعية المقاعد

قدمت مجموعة جي بي غبور أوتو،

الوكيل الحصري لعلامة شيري الصينية من مصر، السيارة تيجو 8 التي تنتمي إلى فئة سيارات الـSUV الرياضية كبيرة الحجم سباعية المقاعد بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 145 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، بسعر رسمي بلغ 450.000 جنيه.

وتحتوي السيارة على محرك تيربو سعة 1500 سي سي، وعزم دوران 210 نيوتن، مرتبط ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات بقوة 145 حصان.

تأتي السيارة بسبعة مقاعد للركاب مقسمة على 3 صفوف، كما أنها تتوفر في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات تضم وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام EBD لتوزيع قوة الفرامل على العجلات، ونظام ESP للتوازن الإلكتروني، حساسات ركن خلفية وكاميرا رؤية خلفية، ونظام منع الانزلاق أثناء صعود المرتفعات، ونظام منع الانزلاق أثناء نزول المنحدرات.

شيفورليه ماليبو العائلية

تنتمي السيارة شيفورليه ماليبو، التي قدمت في السوق المصرية لأول مرة خلال 2019، إلى فئة السيارات السيدان العائلية الفاخرة، متوسطة الحجم.

وتتوافر "ماليبو"، في السوق المحلية، بثلاث فئات من التجهيزات، وتعمل جميعًا بمحرك تربو رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 163 حصان وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

تبدأ أسعار شيفروليه ماليبو الرسمية من 419.9900 جنيه وتصل إلى 499.990 جنيه.

وتأتي السيارة بـ 9 ألوان، بما في ذلك 3 إضافات لونية، وهي الأخضر الداكن المعدني، والرمادي الداكن المعدني، والأزرق الداكن المعدني، وتتميز بوجود عجلات ذات تصميمات جديدة.

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حظيت المقصورة الداخلية باهتمام من خلال نظام شيفروليه الجديد للمعلومات والترفيه الذي يوفر ميزات اتصال وترفيه وأيضا ميزة التعرف على الصوت، كما تم تجهيز السيارة بميزات أمان مثل تنبيه النقطة الجانبية العمياء، ونظام الركن شبه الأوتوماتيكي.

HCI.. الجيل الجديد من هيونداي أكسنت

تنتمي هيونداي HCI سيدان، إلى عائلة أكسنت الشهيرة،

والتي تقدم عبر وكيل هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، جي بي غبور أوتو.

تقدم هيونداي أكسنت HCI الجديدة في مصر بخمس فئات من التجهيزات، وتعمل بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 123 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتعتمد السيارة على منظومة الجرّ الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.2 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك هيونداي اكسنت HCI موديل 2020، من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، فيما تبلغ حمولة الشنطة الخلفية لهيونداي اكسنت HCI بنحو 480 لترًا.

زُودت هيونداي اكسنت HCI موديل 2020 بالعديد من المواصفات، والتى من بينها جنوط مقاس 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح أمامية هالوجينية. وخفضت مجموعة جي بي غبور أوتو،

أسعار سيارات هيونداي أكسنت HCI موديل 2020، بقيمة 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال يناير الحالى.تراجعت أسعار هيونداي أكسنت HCI الفئة الأولى "GL" إلى 260 ألف جنيه، بدلًا من 265 ألفا سابقًا. وانخفضت أسعار هيونداي أكسنت الفئة الثانية "SR" إلى 273 ألف جنيه، مقارنة مع 278 ألفا. وسجلت أكسنت HCI الفئة الثالثة "DAB ABS" نحو 283 ألف جنيه، مقابل 288 ألفا. وبلغت أسعار سيارات اكسنت الفئة الرابعة "H/L" نحو 313 ألف جنيه، مقابل 318 ألفا سابقًا. ووصلت أسعار هيونداي أكسنت الفئة الخامسة "Exclusive" إلى 340 ألف جنيه، بدلًا من 345 ألفا.

إم جي 5.. أحدث أعضاء "العائلة الإنجليزية"

طرحت شركة المنصور إم جي، أحدث سيارات العلامة الإنجليزية في مصر، خلال 2019، وهي السيارة MG 5 السيدان الأنيقة.

وجاءت MG5 الجديدة بتصميم رياضي أنيق يتسم بالإنسيابية مصحوبا بأبعاد تتفوق على جميع منافسيها وحصلت السيارة الجديدة على أحدث تكنولوجيا صناعة السيارات في العالم ويتجلى ذلك في الأمكانيات والكماليات التي تتمتع بها السيارة الجديدة .

وتحمل MG 5 محركاً قويا، 1500 سي سي، 4 سلندر يولد قوة قدرها 120 حصان مزود بناقل حركة CVT أوتوماتيك وتصل السرعة القصوى للسيارة 185كم / ساعة ، تعمل السيارة بوقود " بنزين 92" وتستهلك 5.7 لتر / 100 كم .

حصلت MG 5 على 5 نجوم في إختبارات الأمان N CAP C وذلك لإحتوائها على 6 وسائد هوائية ، و نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS وحساسات ركن، نظام فرامل EPS و نظام ESP و فرامل يد كهربائية ، ما يبرز إهتمام الصانع العملاق بأمان قائد السيارة.

أما عن سعر السيارة الرسمي المعلن مقبل وكيلها في مصر، فيبدأ من 209.900 جنيه.