شاهد.. أول صور تجسسية للجيل القادم من "تويوتا هايلكس"

كتب: باسل الحلواني
تداول عدداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تجسسية للجيل القادم من سيارة تويوتا البيك أب، أثناء اختبارها.
وظهر الجيل الجديد من "تويوتا هايلكس"، في الصور بتمويهات خارجية، غير أن شكل الهيكل الخارجي، يؤكد أن السيارة حصلت على بعض التحديثات الجماليةالخارجية لتواكب لغة تصميم تويوتا الحالية.
وبحسب "تويوتا"، فإن الجيل الجديد من "هايلكس"، من المنتظر أن يشهد طرح نسخة هجينة، وذلك في إطار سياسة "تويوتا" الحالية.
وكانت الشركة اليابانية قد أعلنت مسبقاً عن عزمها تقديم
وكشف العديد من الخبراء والمتخصصين عن الموعد الرسمي المتوقع لطرح الجيل الجديد من سيارة تويوتا هايلكس، والذي سوف يكون قبل نهاية 2020 أو بداية 2021.
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