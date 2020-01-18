"هامر" تكشف موعد طرح سيارتها الكهربائية الجديدة المخصصة للطرق الوعرة

كتب: باسل الحلواني

يبدو أن الأيام القادمة سوف تشهد تحولاً كبيراً من شركات السيارات العالمية نحو السيارات الكهربائية، فمؤخراً كشفت شركة صناعة السيارات "جنرل موتورز"، عن النسخة الكهربائية من أحدث سياراتها

الـ"SUV" من طراز هامر HX.

وكانت "جنرال موتورز"، قد كشفت عن النسخة التقليدية من هامر HX، المخصصة للطرق الوعرة، لأول مرة عام 2008،

خلال فعاليات معرض ديترويت للسيارات، قبل تعلن منذ أيام عن إعادة بناء السيارة مجدداً ولكن بنسخة كهربائية.

ومن المتوقع أن تطرح جنرال موتورز، بنهاية 2021، نسختين من الموديل الجديد، أحدهما بيك أب بصندوق خلفي صغير، والأخر موديل رياضي متعدد الاستخدامات SUV.

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