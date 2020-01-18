تعرف على أقوى السيارات الرئاسية في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – توفر حكومات الدول سيارات رئاسية خاصة لزعمائها تمتلك أنظمة أمان فائقة، بالإضافة إلى قدرات دفاعية وقتالية عالية، خاصة أن الكثير من القادة قد تم اغتيالهم في الماضي أثناء انتقالهم من مكان لآخر، وكان أبرزهم الرئيس الأمريكي جون كينيدي عام 1963، ونقدم لكم اليوم أبرز السيارات الرئاسية في العالم.

أولاً: ليموزين كاديلاك (أمريكا)



تعد السيارة الرئاسية الأمريكية وهي ليموزين كاديلاك والتي تحمل لقب الوحش من أبرز السيارات الرئاسية، ولقد صنعت هذه السيارة بمواصفات خاصة سرية بتعليمات من الحرس السري للرئيس الأمريكي.

وتمتلك السيارة قدرات دفاعية هائلة، ومنها زجاج مقاوم للرصاص بسُمك 5 بوصة مع عجلات run-flat مع عزل كامل للحماية من الهجمات الكيميائية.

ثانياً: ليموزين أوروس سينات (روسيا)



تعتبر سيارة ليموزين أوروس سينات من أقوى السيارات الرئاسية دفاعياً وقتالياً، حيث تمتلك زجاج مضاد للرصاص، ويتميز هيكلها الخارجي بالضخامة وقدرته على تحمل الإنفجارات.

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بالإضافة إلى تجهيزات لإطلاق ضربة مباشرة من قاذفة صواريخ، وتحتوي على مصدر مستقل لضخ الهواء داخلها، وعدد من أكياس الدم للحالات الحرجة.

ثالثاً: ليموزين هونغ تشي L5 (الصين)



يفضل الرئيس الصيني شي جين بينج ركوب ليموزين فاخرة محلية الصنع من شركة هونغ تشي، وتتميز الليموزين الرئاسية الصينية بطولها البالغ 5.5 متر مع محرك V12 بقوة 402 حصان وتصميم كلاسيكي مع هيكل ونوافذ مضادة للرصاص.

رابعاً: سيارة جاكوار XJ سينتينيال (بريطانيا)



يفضل رئيس الوزراء البريطاني ركوب سيارة جاكوار LWB سينتينيال مدرعة، ولقد تم توفير قدرات دفاعية وقتالية هائلة بها، حيث تمتلك تقنيات أمان متقدمة للغاية تشمل أرضيات مقاومة للمتفجرات وزجاج مقاوم للرصاص، إضافة لهيكل مقصورة بالكيفلار والتيتانيوم مع عجلات run-flat يمكن السير عليها حتى بعد ثقبها.