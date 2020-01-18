انفينيتي QX55 موديل 2021 تظهر أثناء اختبارها لأول مرة

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت انفينيتي QX55 في صور تجسسية للمرة الأولى أثناء اختبارها، مع توقعات بتدشينها في النصف الأول من 2020، أي خلال أشهر محدودة من الآن.

وتمثل QX55 نسخة مختلفة ومبنية على QX50 كروس اوفر مع لمسات كوبيه واضحة وخلفية طويلة لتوفير مساحة أوسع لصندوق الأمتعة مقارنة بالمنافسين، ويُذكر أن انفينيتي أطلقت الجيل الجديد كليا من QX50 العام الماضي.

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سقف السيارة مائل كما هو متوقع من “SUV كوبيه” ولكن ليس بشكل حاد ومؤثر على مساحة تحريك الرأس للركاب الخلفيين، بينما تصميم المقدمة مماثل لـ QX50 مع نفس التجعيدات على غطاء المحرك وتصميم الجنوط والشبك الأمامي.

وستمثل انفينيتي QX55 منافسة مباشرة لبي ام دبليو X4 ومرسيدس GLC كوبيه عند إطلاقها في الأسواق لاحقا هذا العام.