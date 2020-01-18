تخفيضات "يناير" تشعل المنافسة بين "توسان" و"قشقاي".. تعرف على المواصفات والأسعار الجديدة

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة نيسان موتور إيجيبت، خلال مؤتمر صحفي، عقدته الأسبوع الماضي، عن الفئات الجديدة لسيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV"، نيسان قشقاي 2020، والتي شهدت إضافة باقة متنوعة من التجهيزات، وتم طرحها بأسعار تنافسية.

ولم يمض سوى أسبوع على مؤتمر "نيسان"، لتفجر مجموعة جي بي غبور أوتو، مفاجأة بإعلانها أول أمس عن خصومات تصل إلى 25 ألف جنيه، على سيارتها الـ"SUV" الشهيرة "هيونداي توسان FACELIFT"، موديل2020، لتشتعل بذلك المنافسة بين العلامتين، للفوز بالنصيب الأكبر من كعكة السيارات الـ"SUV".

في التقرير التالي، تقدم "سيارات الوفد"، مقارنة شاملة بين أسعار ومواصفات السيارتين "قشقاي"، و"توسان"، كخدمة لقرائها المقبلين على الشراء.

هيونداي توسان

حققت السيارة الكورية الجنوبية هيونداي توسان، انتشاراً واسعاً في السوق المصرية منذ بداية طرحها، حيث تصدرت قوائم مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV" لفترات طويلة.

ويحمل موديل 2020 من "توسان FACELIFT"، محركاً رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 130 حصان عند 3600 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، مايمنحها قدرة على الانطلاق من الثبات حتي 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.6 ثانية، وتصل إلي سرعة قصوي 186 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 8.8 من الوقود لكل 100 كيلومتر.

كذلك تتوافر السيارة الجديدة بنسخة مزودة بشاحن تيربو ويبلغ قوة محركها 175 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، وتأتي بخاصية الدفع الأمامي للعجلات في جميع الفئات ماعدا أعلي فئة LIMITED التي تأتي مزودة بخاصية الدفع الخلفي للعجلات .

وتتسارع السيارة بمحركه التوربيني من الثبات حتي 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.1 ثانية، وتصل إلي سرعة قصوي 200 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 7.5 من الوقود لكل 100 كيلومتر .

وزودت نسخة 2020 بعدد كبير من أنظمة الأمان والسلامة، أبرزها نظام الفرامل المضادة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفراملEBD، برنامج التوازن الإلكترونيESP، بالإضافة إلى وسائد هوائية

لحماية الركاب، والنظام الذكي لركن السيارة، مثبت للسرعة.

كما زودت السيارة بكاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية، خاصية مراقبة ضغط الإطاراتTPMS. أما عن التجهيزات الداخلية التي تتمتع بها مقصورة "توسان" تتمثل في تكييف الهواء الأوتوماتيك بخاصية التحكم الثنائي في درجة الحرارة، بشاشة تعمل باللمس، يمكن التحكم بها وربطها مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد و iOS، وزودت بخاصية التوصيل اللاسلكي "بلوتوث"، مدخل USB-AUX، كما زودت السيارة بخاصية المفتاح الذكي لتشغيل وإطفاء المحرك.

وتقف نسخة 2020 من توسان على عجلات رياضية عريضة قياس 16 و17 بوصة، ويبلغ مساحة تخزينها الخلفية 488 لتراً .

وتقدم مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الرسمي لـ"توسان"، السيارة في السوق المصرية بـ 10 فئات مختلفة من التجهيزات والأسعار لتبدأ أسعار السيارة موديل 2020 من 39900 جنيه لفئة GL .

وقدم غبور الفئة الثانية GLS موديل 2020 بسعر رسمي 429900 جنيهه، والثالثة GLS PLUS ، بسعر45900جنيه، والفئة الرابعة GLS FULLY LOADED من توسان 2020 تباع بسعر رسمي 484900 جنيه بدلاً، وبينما تقدم النسخة المزودة بفرش داخلي "أحمر" منها بسعر رسمي 489900 جنيه .

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أما فئة التيربو 2020 أصبحت تبدأ من سعر رسمي 455 ألف جنيه لفئة MIDLINE، وقدمت الفئة الثانية TOPLINE بسعر رسمي 509900 جنيه، وقدم النسخة المزودة بفرش داخلي "أحمر" من TOPLINE بسعر رسمي 514900 جنيه، والفئة الثالثة والأعلي LIMITED قدمها غبور بسعر رسمي 554900 جنيه، كما قدم النسخة المزودة بفرش داخلي "أحمر" منها بسعر رسمي 559900 جنيه.

نيسان قشقاي

استطاعت السيارة اليابانية نيسان قشقاي، التي يتم تصنيعها بمصنع نيسان بإنجلترا، أن تفرض نفسها بقوة على

سوق السيارات الـ"SUV"، في ظل ما تقدمه من إمكانيات مميزة بسعر تنافسي، ماجعلها الاختيار الأول والسيارة المفضلة لقطاع واسع من العملاء.

تتمتع نيسان قشقاي بتصميم جذاب يجعل من القيادة تجربة فريدة يستمتع بها السائق والركاب.

وتضيف الشبكة الأمامية لنيسان قاشقاي مزيد من الأناقة والانسيابية مع مصابيح LED أمامية، ما يسمح للقائد برؤية أفضل مع اختلاف حالة الجو وفي مختلف الطرق.

أما بالنسبة للتقنيات الذكية التي تم إضافتها لنيسان قشقاي فقد زودت بشاشة لمسية 7 بوصة تمكن السائق من توصيل هاتفه بالسيارة سواء عن طريق خاصية Apple CarPlay أو Android Auto، مما يضمن قياده آمنة على مختلف الطرق ولمسافات طويلة.

وتتسم نيسان قاشقاي بالعديد من تقنيات الأمن والأمان الجديدة بما في ذلك الفرامل الأوتوماتيكية في حالة الطوارئ“Intelligent Emergency Braking”بجانب حساسات للتنبيه في حالة خطر الاصطدام الأمامي“IntelligentForwardCollision Warning”، وأيضاحساسات تنيه كبما حولالسيارةIntelligent Moving Object Detection” “والنظام المتقدم "Intelligent Around View Monitor" والذي يمنح السائق رؤية شاملة 360 درجة لرؤية كل ما يحيط بالسيارة من كافة الاتجاهات.

ويأتي موتور الموديل الجديد من نيسان قشقاي بنفس القوة والكفاءة التي أعتدتها عملاء قاشقاي خلال الأعوام السابقة، فهي تتمتع بمحرك 4 اسطوانات 16 صباب بسعة 1200 سي سي، وهو مزود بشاحن تربو للهواء يولد قوة 115 حصان عند 5200 لفة في الدقيقة، ذا بجانب عزم دوران 165 نيوتن متر عند 1750 لفة في الدقيقة متصل بصندوق تروس أوتوماتيكي "إكس –ترونيك" من فئة CVT. وتتوافر نيسان قشقاي بأربعة فئات، تتضمن الفئة فيزيا VISIAمن نيسان قشقاي على عجلة قيادة متعددة الوظائف، وخاصية التعرف على الصوت، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وخاصية Apple CarPlay أو Android Auto، وراديو وسي دي مع 4 سماعات، ومثبت للسرعة، ومفتاح ذكي.

أما التجهيزات الخارجية للفئة الأولى من نيسان قاشقاي فيزيا تشمل إطارات رياضية مقاس 17، ونظام ضم وتعديل الكتروني للمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفي معتم، وحددت نيسان سعر قشقاي فيزيا بـ 385 ألف جنيه.

وبالنسبة للفئة الثانية من نيسان قشقاي، وهي "نيسان قشقاي أكسنتا"ACCENTA، بالإضافة إلى كل ما سبق، فهي تحتوي على نظام التحذير قبل التصادم الأمامي“Intelligent Forward Collision Warning” ونظام الفرملة الطارئ الذكي “Intelligent Emergency Braking” ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي التحكم، ومصابيح LED، وحساسات ركن أماميةوخلفية، ورؤية 360 درجة "Intelligent Around View Monitor"، ومصابيح أمامية ذاتية الضبط، ويبلغ سعر فئة أكسنتا 420 ألف جنيه.

أما الفئة الأعلى من نيسان قشقاي 2020، "نيسان قاشقاي تيكنا"TEKNA، فتتضمن 6 وسائد هوائية،وحساسات للأمطار،6 سماعات، وخاصية التسخين للمقاعد الأماميه،وإطاراترياضية مقاس 19، وجاء سعر فئة قشقاي تيكنا بمبلغ 447 ألف جنيه.

وأخيراً يوجد فئة نيسان قشقاي تيكنابوز،"TEKNA BOSE" والتي تحتوي على نظام صوتي فاخر مع 7 مكبرات للصوت، ونظام متقدم للملاحة Offline Navigation. ووفقاً لنيسان، فإن سعر الفئة الأعلى من قشقاي "تيكنا بوز"، فجاء بسعر 462 ألف جنيه.