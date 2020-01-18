فيات كرايسلر تريد التعاون مع الشركة المصنعة لآيفون لإنتاج السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت فيات كرايسلر عن إجراء مفاوضات مع شركة Foxconn الصينية التقنية لبناء سيارات كهربائية في الصين، وتشتهر Foxconn بتصنيع هواتف ابل آيفون.

وقد قدمت Foxconn مستندات رسمية بالفعل للسلطات تهدف لتأسيس شراكة بالتناصف مع فيات كرايسلر لبناء الموديلات الكهربائية، مع تصريح فيات كرايسلر أنه في حالة نجاح المفاوضات، سيتم التوقيع على الشراكة خلال الأشهر القادمة.

تحديدا، علامة Hon Hai التابعة لـ Foxconn ستتكفل بتوريد القطع اللازمة لعملية التصنيع، بينما ستتكفل فيات كرايسلر بجانب تجميع وتصنيع السيارات.

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وتأمل فيات كرايسلر في زيادة حصتها المتواضعة في السوق الصيني، والتي قبعت عند أقل من 1% مقارنة بحصة 13.8% لجنرال موتورز و2.3% لفورد.