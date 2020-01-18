“بالفيديو” جاكوار تكشف عن مقاعد سيارات ذكية تخفف آلام الجلوس

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جاكوار عن تقنية جديدة مذهلة في مجال صناعة السيارات، عبارة عن مقاعد ذكية تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي، تعمل على وقاية الركاب من أضرار الجلوس لفترات طويلة داخل السيارات.



ووفقاً لتقرير أصدرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن وزارة النقل البريطانية كشفت عن الفترة الطويلة التي يقضيها السائقين البريطانيين في جلوسهم داخل السيارة، والتي وصلت إلى ما يقرب من 146 ميلا على مدار الأسبوع.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن هذه الفترة الطويلة من الجلوس تتسبب في أضرار صحية بالغة على عضلات الجسم المختلفة، وتظهر آثارها على المدى الطويل على صورة ضعف وتشنجات.

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وتعتمد تقنية جاكوار الجديدة على تزويد المقاعد بأجهزة استشعار داخلية، تجعل المقعد قادرا على رصد وتحديد العضلات التي تعاني من تشنجات من الجلوس الطويل.

ومن ثم تقوم المقاعد الذكية بتحفيز العضلات وتنشيطها، وتمنحها الإفادة التي تحصل عليها عضلات الأشخاص من رياضة المشي.

وأكدت جاكوار على أن التقنية الثورية الجديدة وعملها على تحفيز وتنشيط العضلات لا تسبب أي إرهاق للراكب أو السائق خلال رحلته بالسيارة.