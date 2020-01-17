أسعار جميع أنواع السيارات المستعملة اليوم الجمعة 17 يناير 2020 فى مصر



- سجلت سيارات هيونداي إلنترا موديل عام 2003 2016 بين 86 ألف جنيه إلى 355 ألف جنيه. - سجلت سيارات هيونداي إلنترا موديل عام 2003 2016 بين 86 ألف جنيه إلى 355 ألف جنيه.

- سجلت سيارات ميتسوبيشي لانسر موديل 2010 2016 بين 155 ألف جنيه إلي 305 ألف جنيه.

- أستقر سعر نيسان صني بسوق السيارات المستعملة من موديل عام 2010 2016 بين 110 ألف جنيه إلى 185 ألف جنيه.