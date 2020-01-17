"تويوتا اليابانية" تكشف عن خطتها التوسعية في مجال "التاكسي الطائر"

كتب: باسل الحلواني
بدأت فكرة التاكسي الطائر في الظهور منذ عدة سنوات، وعكفت مجموعة من شركات السيارات العالمية على العمل بجدية في تطوير مركبات طائرة صغيرة لنقل الركاب جوا، لحل مشكلة الاختناقات المرورية التي تعاني منها المدن في العديد من البلدان.
ولعل ماكشفت عنه شركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا"، مؤخراً حول اعتزامها ضخ نحو 400 مليون دولار، كاستثمارات في شركة Joby Aviation المتخصصة بتطويرتقنيات مركبات التاكسي الطائر، يعكس ماتسعى نحوه الشركات العالمية.
وأكدت "تويوتا"، عبر بيان صحفي لها، أن تطوير مركبات قادرة على الطيران هو هدف أساسي لها، تسعى لتحقيقه على المدى البعيد.
وأضافت أن الاتفاقية الحالية مع Joby Aviation تنقل تطلعاتها إلى السماء، لافتة إلى إمكانية حل مشكلات النقل الجوي ، وتطوير وسائل جديدة
وأوضحت: "تويوتا وJoby Aviation تعملان حاليا على تطوير نموذج أولي لمركبة التاكسي الطائر، تكون أساسا لمركبات ستنتج بكميات كبيرة مستقبلا، وستعلن الشركتان في وقت لاحق عن تفاصيل أكثر حول خطة العمل على هذا المشروع".
وتملك Joby Aviation حاليا نموذجا أوليا من مركبات eVTOL S4 التي طورت لتكون أساسا لمركبة التاكسي الطائر في المستقبل، وزودته بـ 6 مراوح ومحركات كهربائية صغيرة، لا تصدر أي انبعاثات ضارة بالبيئة، وقادرة على حمل 4 ركاب ونقلهم بسرعة تصل إلى 200 كلم/ساعة.
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