باستثمارات 20 مليون جنيه.. "البرماوي موتورز" تفتح صالة عرض جديدة

كتب: باسل الحلواني

افتتحت شركة البرماوي موتورز صالة عرض جديدة بمساحة 500 متر وتكلفة استثمارية 20 مليون جنيه، لخدمة أهالي محافظة دمياط .

وتعمل الصالة الجديدة على تقديم خدمات البيع، والتقسيط، والتأمين لعملاء جميع العلامات التجارية الموجودة بسوق السيارات.

وتعد صالة العرض الجديدة هي رابع صالة عرض لشركة البرماوي موتورز، التي تستهدف الانتشار في عدة محافظات خلال العام الجاري وفقا لخطة

تستهدف توسيع قاعدة أعمالها في سوق السيارات.

من جانبه قال علاء البرماوي، رئيس مجلس إدارة شركة البرماوي موتورز:"لدينا خطط توسعية خلال عام 2020 نهدف من خلالها الإنتشار بشكل كبير في سوق السيارات وذلك من خلال إفتتاح عدد من صالات العرض ، وسننضم إلى شبكة الموزعين المعتمدين لأكثر من

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وكيل لعلامات كبرى في السوق المصري خلال العام الجاري".

وأكد "البرماوي"، أن الشركة تدرس حاليا قطاع خدمات ما بعد البيع ولن تتردد في افتتاح مركز خدمة لإحدى العلامات الكبرى في حال تحسن أحوال السوق وعودة المبيعات إلى سابق عهدها .

جدير بالذكر أن "البرماوي موتور"، تعمل في السوق المصري منذ عام 2003، ولديها 4 فروع بواقع صالتي عرض بمحافظة المنصورة بشارع قناة السويس ومركز منية النصر وصالتي عرض بمحافظة دمياط بمنطقة دمياط الجديدة والسنانية بطريق رأس البر.