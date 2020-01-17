“هيئة الرياضة” تعلن النتائج النهائية لـ “رالي داكار 2020”

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة العامة للرياضة، النتائج النهائية لرالي داكار 2020 السعودية، والذي وصل لآخر مراحله في “القدية” بعد مشوار بدأ منذ الرابع من يناير عبر عدة مراحل وفيما يلي نطلعكم على الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة على حدة. فئة السيارات: الأول: الأسباني كارلوس ساينز. الثاني: القطري ناصر العطية. الثالث: الفرنسي بيتر هانسيل. فئة الدراجات النارية: الأول: الأمريكي ريك برابك. الثاني: التشيلي بابلو كوينتانيا . الثالث: الأسترالي توبي برايس. Advertisements فئة الشاحنات: الأول: الروسي أندري كارجينوف. الثاني: الروسي انطوان شيبالوف. الثالث: البيلاروسي سيارهي فيازوفيتش فئة الدراجات الرباعية: الأول: التشيلي إغناسيو كاسالي. الثاني: الفرنسي سيموت فيتسه. الثالث: البولندي رافال سونيك.

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