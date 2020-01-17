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اعرف طريقة الاستعلام عن مخالفات مرورية السعودية أون لاين برقم الهوية الوطنية عبر رابط موقع أبشر Absher | وزارة الداخلية

يقدم موقع وزارة الداخلية السعودي، خدمة أبشرabsher، لجميع المواطنين المقيمين بالأراضي السعودية، من أجل الاستعلام عن مخالفات مرورية، والآن بإمكانك معرفة جميع المخالفات المرورية الخاصة بك إلكترونيًا عبر الإنترنت أو عن طريق رقم الهوية الوطنية الخاص بك، وفي السطور التالية سنستعرض لكم متابعينا بالتفاصيل خطوات الاستعلام عن مخالفات مرورية بالمملكة.

وتعتبر هذه خدمة تقدم مجانً،ا حيث لا يحتاج المواطن لدفع رسوم مقابل التحقق والكشف عن مخالفاته، وقد لاقت هذه الخدمة المميزة ترحيب كبير من الشعب السعودي، حيث يستطيع معرفة المخالفة وقيمتها وهو في منزله، وبالتالي دفعها عبر الإنترنت.

الاستعلام عن مخالفات مرورية برقم الهوية

نستعرض لكم خطوات الاستعلام عن مخالفات مرورية السعودية، حيث يجب على كل صاحب مركبة اتباع هذه الخطوات التالية التي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر النقاط التالية:-

- الدخول على "بوابة أبشر" عبر موقع وزارة الداخلية السعودي عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلكترونيًا.

- اختيار الخدمات الإلكترونية من ثم الذهاب الي تصنيف المرور.

- اختيار خدمة الاستعلام عن مخالفات مرورية.

- كتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

- كتابة الرمز المرئي.

- النقر علي أيقونة "عرض".

- ثم ستتعرف فورًا على المخالفات المرورية من خلال موقع أبشر.

- دفع جميع المبالغ المالية المسجلة عليك على الفور.

- ستظهر لك على الشاشة جميع المعلومات حول المخالفات المرورية وقيمتها المادية بسهولة ودون بذل أي جهد داخل المكاتب الحكومية، أو التعامل مع الموظفين.

الاستعلام عن مخالفات مرورية برقم اللوحة

وإذا أردت الاستعلام عن مخالفات مرورية بالمملكة برقم لوحة سيارتك، فعليك اتباع الخطوات التالية:-

- قم بالدخول على موقع أبشر عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

- قم باختيار "خدمات المرور" الموجود في الصفحة الرئيسية للموقع.

- وبعد اختيار "خدمات المرور" والضغط عليها، ستظهر لك نافذة جديدة ثم تختار فيما بعد استعلام عن وجود المخالفات ونضغط عليها لمعرفة الباقي.

- اختر ما يناسبك من هذه الاختيارات الاستعلام عن مخالفات مرورية برخصة السيارة الخاصة بك والمخالفة بها أو الخدمات التابعة لمخالفات رخصتك للسواقة أو متابعة الطلبات وعندما تختار ما تريد تدخل علي الصفحة الجديدة. - قم بإدخال رقم لوحتك الخاصة أو الرقم المخصص لرخصة السواقة، وهي متواجدة في الخانات المخصصة لوضعها وهي تكون موجودة بوضوح. - ثم اضغط على عدد المخالفات لكي تعرف ما هي المخالفات، وسوف تظهر لك كل ما يتعلق بالمخالفات التي قمت بها باستخدام السيارة.

الاستعلام عن مخالفات مرورية عبر الهاتف (تليفونيًا)

يمكنك الآن الاستعلام عن مخالفات مرورية عبر الهاتف الخاص بك، وذلك من خلال الاتصال برقم (989)، بعد ذلك سيطلب منك الضغط على رقم (1) ثم تضغط مره أخري علي نفس الرقم لتعرف مخالفاتك المرورية، ثم تضع رقمك الخاص بالسجل المدني، ثم تضغط علي شباك (#)، ويوجد رقم غير ذلك لكي تقوم بالاستعلام من خلاله وهو (1292888). وفي خلال أيام سيقوموا بإرسال رسالة نصية لك فيها كل ما يخص مخالفاتك المرورية، وما هو المبلغ الذي سوف ستحتم عليك دفعه.

الاستعلام عن مخالفات مرورية نظام ساهر: وبات الاستعلام عن مخالفات مرورية عبر نظام ساهر أمرًا سهلًا وبسيطًا للغاية بعد إتاحته إلكترونيًا في المملكة العربية السعودية، حيث يمكنك الدخول إلى موقع وأبشر، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، للوصول إلى الصفحة الشخصية للمستخدم، ثم الدخول إلى المركبات والاطلاع على تفاصيل المخالفات المرورية كاملة والمستحقات المترتبة عليها وسبب المخالفة، وطريقة سداد المستحقات المالية المترتبة عليها إلكترونيًا، وذلك بعدة خيارات تتمثل بإدخال رقم الهوية، أو رقم لوحة السيارة، أو حتى رقم المخالفة إن أمكن، لتظهر المعلومات المطلوبة بأسرع وقت وأقل جهد ممكن.

الغرامات والعقوبات لجميع المخالفات المرورية المختلفة

هناك العديد من الغرامات والعقوبات التي يتم تطبيقها على المخالفين وفقًا لنوع المخالفة التي يرتكبها المواطنين، وبالتالي يكون هناك اختلاف في الغرامات، كما تم وضع حد أدنى للغرامات المالية للمخالفات وكان آخر تحديث للغرامات هي تقسيم الغرامة إلي فئات مختلفة وهي: الفئة الاولي للغرامات: تم تحديد لهذه الفئة من المخالفات غرامة تتراوح بين 500 ريال سعودي كحد أدنى وتصل إلي 900 ريال سعودي كحد أقصى، وهذا يعتمد علي نوع المخالفة. الفئة الثانية للغرامات Advertisements تم وضع غرامة مالية تتراوح بين 300 ريال سعودي كحد أدنى وتصل إلي 500 ريال سعودي كحد أقصى، وتم تحديده بناءًا على نوع المخالفة. الفئة الثالثة للغرامات تكون هذه الغرامة المالية في حدود بين 150 ريال سعودي كحد أدنى وتصل إلى 800 ريال سعودي كحد أقصى، في الغرامة يعتمد على نوع المخالفة. الفئة الرابعة للغرامات تم تحديد في هذه الفئة مبلغ مالي يتراوح بين 100 ريال سعودي كحد أدنى وتصل إلى 150 ريال سعودي كحد أقصى، ويتم معرفة ذلك من خلال المخالفة. الفئة الخامسة للغرامات يصل المبلغ المالي في هذه الفئة 1000 ريال سعودي حد أدنى ويصل إلي 2000 ريال سعودي حد أقصى، وذلك طبقًا إلي تصنيف المخالفة المقام بها. الفئة السادسة للغرامات تم تحديد مبلغ مالي في هذه الفئة 3000 ريال سعودي كحد أدنى ويصل 6000 ريال سعودي كحد أقصى، وذلك من خلال نوع المخالفة. الفئة السابعة للغرامات وتعد هذه الفئة الأعلى وتصل فيها الغرامة إلي 5000 ريال سعودي كحد أدنى ويصل إلى 10000 ريال سعودي كحد أقصى.

طريقة الاعتراض علي المخالفات المرورية إلكترونيًا يمكنك من خلال هذه الخدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، حيث يقوم فريق عمل في خدمتك خلال الـ 24 ساعة، وهي متوفره للمقيمين بالمملكة العربية السعودية: - يمكنك الاعتراض على المخالفات التي يضعها لك فريق عمل نظام ساهر فقط. - متاح إليك الاعتراض خلال 30 يومًا من حدوث هذه المخالفة. - لا يمكنك الاعتراض على مخالفة قمت بدفع الغرامة الخاصة بها (الاعتراض قبل الدفع). - يمكتك أن تنتظر بعدما تقوم بتقديم الاعتراض لتسديد الغرامة الخاصة بك.

تجنب هذه الأمور لتفادي الوقوع في المخالفات المرورية بالسعودية هنالك العديد من الأمور التي تتسبب في وقوعك في المخالفات المرورية، فلابد الابتعاد عنها لتفادي تطبيق غرامة مالية عليك، ومنها: - القيادة بدون لوحة برقم سيارتك. - أن تقود سيارتك وأنت غير حاصل علي رخصة قيادة للسيارة. - لا تقوم بالقيادة وأنت في وضع غير مناسب، ومن هذه الأوضاع: إذا كنت تحت تأثير كلاً من المواد المخدرة والكحول. - قيادة السيارة بدون رخصة القيادة الخاصة بك. - السير في عكس الاتجاه في إحدي الطرق. - عندما تقود للسيارة الخاصة بك وقوم بتعدي الإشاره وهي باللون الأحمر. - إذا كنت تقود في طريق محدد سرعة، وتخطيت هذه السرعة. - السير في طريق ولا تحترم الإشارة وهذا غير صحيح ويزيد من الحوادث. - أن تقود سيارتك بطريقة سريعة ومتهورة بين السيارات الأخرى على الطريق السريع. - عندما يكون هناك أي تغيير في سيارتك الخاصة وغير مسجله في الرخصة. ويجب عليك تجنب جميع هذه المخالفات كل هذه المخالفات يجب عليك تجنبها لكي لا تحصل على غرامة، ويجب عليك اتباع القوانين المخصصة والمتوافق عليها من المرور في بالسعودية، وهذا لحمايتك وتحصينك من الحوادث والمحافظة على حياتك وحياة المواطنين.

اعرف طريقة الاستعلام عن مخالفات مرورية السعودية أون لاين برقم الهوية الوطنية عبر رابط موقع أبشر Absher | وزارة الداخلية