كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس شركة فولكس واجن: نحن بحاجة إلى "إصلاحات جذرية" لتجنب مصير نوكيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلن هيربرت ديس، الرئيس التنفيذي لشركة فولكس واجن، أن أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم تحتاج إلى "إصلاح جذري" لمواجهة التغير في صناعة السيارات أو التنحي جانبًا.

وقال ديس في اجتماع داخلي يوم أمس الخميس 16 يناير: لقد انتهى وقت شركات صناعة السيارات التقليدية، الشركة تحتاج إلى تسريع تحولها كي لا تواجه مصير نوكيا التي فقدت هيمنتها في سوق الهاتف المحمول إلى شركة أبل.

وأضاف، يجب على الشركة أن تعتمد التكنولوجيا الرقمية، مستشهداً بارتفاع أسعار أسهم شركة Tesla Inc، في منافسة السيارات الكهربائية كدليل على تغير المشهد التنافسي.

موكدًا إن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية لأن التغيير في الصناعة قد بدأ للتو.