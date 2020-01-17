تعرف على مواصفات وأسعار أغلى دراجة كهربائية

كتب: باسل الحلواني

تعتزم شركة كورتيس موتورسيكل، طرح دراجتها Hades 1 Pure الجديدة، التي تعتمد على نظام دفع كهربائي وتأتي بملامح تصميمية خاصة، خلال الصيف القادم، بأسعار تبدأ من 60 ألف دولار، مايجعلها ضمن أغلى الدراجات الكهربائية في العالم.

وأكدت الشركة الأمريكية، أن دراجتها الجديدة تطل بملامح غير تقليدية، حيث تم تصميم البطارية على شكل أسطوانة توربيدية بمقدمة

الإطار، وهو المفهوم، الذي تسري ملامحه أيضا على باقي أجزاء الدراجة الكهربائية، وتظهر مواضع تثبيت مساند القدمين أيضا بمساحة كبيرة وتوفر أيضا العديد من الخيارات لوضع مسند القدمين.

Advertisements

وتزن الدراجة الأمريكية الجديدة 180 كجم، كما أنها تعتمد على محرك كهربائي مصمم على محور التأرجح، بقوة 100

حصان كحد أقصى للقوة، و50 حصان كمعدل أداء مستمر، ويطور المحرك عزم الدوران الأقصى يبلغ 200 نيوتن متر.

وتعتمد الدراجة الأمريكية الجديدة على شوكة مصنوعة من ألياف الكربون بشكل كبير، وبفضل خيارات الضبط للمقود الطويل تتوفر الدراجة بقاعدة عجلات طويلة وقصيرة، والتي تتغير معها هندسة التوجيه والخلوص الأرضي.

وتوفر الدراجة الكهربائية أيضا تغيير ارتفاع المقعد الفردي بها، ومكبح قرصي على العجلة الأمامية ومكبح اختياري على العجلة الخلفية، وتقف الدراجة على جنوط قياس 19 بوصة.