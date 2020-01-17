نصائح هامة تساعدك على شراء سيارة جديدة تناسبك

الخليج ٣٦٥ نت – يعد اتخاذ قرار شراء السيارة الأولى في حياة الأشخاص من الأمور الهامة جداً، خاصة مع التنوع الهائل في طرازات السيارات الجديدة، ونظراً لوقوع الكثيرين في خطأ السيارة الملائمة له، لذا نقدم لكم اليوم نصائح هامة تسهيل عملية الشراء.

أولاً: تحديد طراز السيارة



بعض الأشخاص عند التوجه لشراء سيارة ينجذبون لطرازات سيارات غير ملائمة لحياتهم أو لعائلاتهم، ويندمون فيما بعد، لذا يجب تحديد طراز السيارة قبل التوجه للشراء، وهل سيتم قيادتها لمسافات طويلة أم داخل المدينة فقط، وغيره من خصائص السيارات الملائمة.

ثانياً: البحث



وفرت شبكة الإنترنت معلومات هائلة عن جميع السيارات التي يجب معرفتها، مما يوفر المجهود والمال في البحث في المعارض المختلفة، لذا تأكد قبل التوجه لشراء طراز محدد من جميع المعلومات المتوفرة عنها، حتى تتيقن من ملائمتها لك.

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ثالثاً: التحدث مع خدمة العملاء



وفرت جميع المعارض ووكلاء السيارات خدمة التحدث مع مندوبين المبيعات من خلال الهاتف، لذا قم بطرح جميع الاستفسارات التي تساعدك على اختيار السيارة الملائمة لك قبل اتخاذ قرار الشراء.

رابعاً: الشراء من مدينة أخرى



في بعض الأحيان قد لا تتوفر السيارة التي تريد شرائها في مدينتك أو يكون هناك وكالة تقدم عروض أفضل في مدينة أخرى، لذا يجب أن تتقبل فكرة السفر إلى مدينة أخرى لشراء السيارة الجديدة الملائمة لك.