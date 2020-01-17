استكمال الرالي بعد توقفه أمس.. والراجحي يواصل غمار منافسات المرحلة الـ11 في داكار

الخليج ٣٦٥ نت – يواصل البطل السعودي “يزيد الراجحي” منافسات المرحلة الحادية عشرة من رالي داكار السعودية 2020، التي انطلقت صباح اليوم من شبيطة حتى حرض بمسافة 744 كم.

يُذكر أن اللجنة المنظمة لرالي داكار السعودية 2020، كانت قد أعلنت عن إلغاء ما تبقى من المرحلة العاشرة من السباق أمس (حرض – الشبيطة)، وكان ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية؛ وحرصاً على سلامة المتسابقين، وذلك بعد أن قطعوا مسافة 354 كيلومتراً.