رئيس «نيسان موتور إيجيبت»:تحسن المبيعات بالسوق المصرية بعد تراجع معدل التضخم

أكد مايك وايتفيلد، رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور إيجيبت، أن «نيسان» تسعى إلى تطوير المركبات التى تنتجها بمختلف الفئات فى ضوء مواكبة التطورات التى تشهدها صناعة السيارات، خاصة فى إضافة كافة المواصفات القياسية وعوامل الأمان بما يسهم فى تقليل معدل الحوادث.

وصرح «وايتفيلد»، أن شركة نيسان تعمل على إدخال أحدث منظومة التطبيقات الذكية، منها القيادة الذكية، والمركبات الكهربائية التى تعتبر أحد العوامل التى تسهم فى تقليل الانبعاثات.

وأوضح أن الشركة تتوقع تحسن مبيعات سوق السيارات خلال

الفترة المقبلة، على خلفية تراجع معدل التضخم، وارتفاع نسب النمو إلى 6% فى مختلف القطاعات بما يسهم فى تعافى القوة الشرائية للمستهلكين.

وأشار إلى أن المبيعات الإجمالية للسيارات بلغت 177 ألف مركبة، منها 94 ألف وحدة مجمعة محلياً، خلال العام الماضي.

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وأكد أن صناعة السيارات تعتبر من أبرز القطاعات التى تسهم فى زيادة الناتج المحلى لبعض الدول، بما يعادل 14.1% خلال الفترة الحالية.

وأضاف أنه من المتوقع نمو صناعة السيارات المحلية فى مصر وسط كافة المؤشرات التى تسير نحو تعافى المبيعات الإجمالية للقطاع، بالإضافة إلى زيادة الكثافة السكانية إلى 100 مليون نسمة، مما يزيد من معدل الإقبال على شراء السيارات خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الشركة تبحث بشكل دائم مع الجهات الحكومية، إمكانية تطوير وإدخال أحدث الوسائل التكنولوجية فى المركبات الموردة للسوق المحلية.

وبشأن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على الطرازات المستوردة منها «قشقاي»، قال رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور إيجيبت، إنه سيكون هناك اتفاقيات يتم تطبيقها تضمن الحفاظ استيراد السيارات بنفس المواصفات مع عدم تغيير أسعارها فى السوق المحلية.