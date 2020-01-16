زيادات سعرية «غير رسمية» على 3 طرازات.. وخبراء: جريمة مخالفة للقانون

من جديد عاودت ظاهرة الـ«أوفر برايس»، أو «بيع السيارة للعملاء أعلى من السعر الرسمى المقرر مقابل التسليم الفوري»، فى الظهور بسوق السيارات المصرية، منذ الأيام الأولى من 2020، رغم إقرار الوكلاء تخفيضات كبيرة على غالبية الطرازات.

أول الطرازات التى طالتها ظاهرة الـ«أوفر برايس»، هو الفئة الأولى من السيارة إم جى 5، التى حدد وكيلها فى مصر سعرها الرسمى بـ 209.990 جنيه، بينما تباع السيارة فعلياً بحوالى 213 إلى 215 ألف جنيه، بعد الزيادات السعرية التى أقرها عدد من التجار والموزعين وتتراوح من 3 إلى 5 آلاف جنيه، مقابل التسليم الفورى للعملاء بدلاً من الانتظار فى ظل تزايد طلبات الشراء على السيارة.

وكذلك تتوافر إم جى 5 بفئتين من التجهيزات، الفئة الثانية وسعرها بـ229,990 جنيه، أما سعر الفئة الثالثة فيبلغ 239,990 جنيه.

كذلك أقر عدد من الموزعين والتجار زيادات سعرية على السيارة فيات تيبو، تقدر بـ6 آلاف جنيه، على أول 3 فئات من السيارة، رغم تراجع أسعار السيارة رسمياً، بالتزامن مع تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.

ووفقاً للقوائم السعرية المعلنة من وكيل فيات فى مصر، فإن الأسعار الرسمية لفئات فيات تيبو كالتالي:

- فيات تيبو مانيوال Baseline بسعر189900 جنيه بانخفاض قدره 25 ألف جنيه، حيث كان السعر السابق214900 جنيه.

- فيات تيبو مانيوال Full option بسعر 204900 جنيه بانخفاض

قدره 20 ألف جنيه، حيث كان السعر السابق224900 جنيه.

- فيات تيبو اوتوماتيك Baseline بسعر 249900 جنيه بانخفاض قدره 23 ألف جنيه، حيث كان السعر السابق272900 جنيه.

- فيات تيبو اوتوماتيك Full option بسعر 284900 جنيه بانخفاض قدره 18 ألف جنيه، حيث كان السعر السابق302900 جنيه.

- فيات تيبو هاتشباك Baseline بسعر 269900 جنيه بانخفاض قدره 19 ألف جنيه، حيث كان السعر السابق 288900 جنيه.

- فيات تيبو هاتشباك Full option بسعر 309900 جنيه، وهى فئة يتم طرحها لأول مرة.

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وتشهد السيارة رينو لوجان كذلك زيادات سعرية «أوفر برايس»، تصل إلى 5 آلاف جنيه، على أول 4 فئات من السيارة، خاصةً بعد تزايد الطلب عليها من قبل العديد من العملاء، فى ظل المفاجأة التى فجرتها شركة EIM، الوكيل الرسمى لرينو فى مصر، بتخفيض أسعار عائلة لوجان خلال شهر نوفمبر الماضي، بأرقام تصل إلى 26 ألف جنيه.

وكان الوكيل المحلى المحلى للسيارة قد أكد أن التخفيضات المعلن عنها تأتى بالتزامن مع مرور 10 سنوات على دخول سيارات «رينو لوجان» للسوق المصرية.

وأفادت الشركة بأن التخفيضات تطال عددا من فئات رينو لوجان سيدان العائلية الجديدة، بالإضافة

إلى سانديرو وستيب واي، حيث تراجعت أسعار الفئة الأولى من رينو لوجان بواقع 23.000 جنيه وبذلك يصبح سعرها الرسمى 165.000 بدلًا من 188.000، كما انخفضت الفئة الثانية بنفس القيمة ليصبح سعرها الجديد 177.000 مقارنة بـ200.000 جنيه.

أما الفئة الثالثة من لوجان المزودة بناقل حركة أوتوماتيك فقدت 25.000 من سعرها لتتراجع إلى 188.000 جنيه مقارنة بـ213.000 جنيه قبل التخفيض.

وحصلت الفئة الرابعة على النسبة الأكبر من التخفيض والتى بلغت 26.000 جنيه وبذلك يصبح سعرها الرسمى 199.000 جنيه بدلًا من 225.000 جنيه.

أما رينو سانديرو هاتشباك الجديدة فقد انخفض سعرها بواقع 17.000 جنيه وأصبحت تباع بـ209.000 جنيه بدلًا من 226.000 جنيه.

كما فقدت رينو سانديرو ستيب واى كروس أوفر 17.000 جنيه من سعرها الرسمي، وعليه يصبح السعر الجديد 239.000 جنيه مقارنة بـ256.000 جنيه قبل التخفيض.

من جانبه، قال محمود حماد، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن بعض المعارض، توهم العميل الراغب فى شراء سيارة معينة، بعدم توافرها، رغم تواجدها بالمخازن، وإذا كان يرغب فى استلام السيارة فى الحال، فعليه أن يدفع مبلغا إضافيا، بدلا من انتظاره لأسابيع طويلة.

وأكد «حماد»، أن «الأوفر برايس» جريمة، يجب تقديم من يفعلها للمحاكمة، مؤكدا أن طرح الوكلاء لكميات محدودة من السيارات التى عليها طلب كبير، يتسبب فى تفاقم هذه الظاهرة.

أكد جاد الخالدي، عضو رابطة تجار السيارات، أن المستهلك يضطر إلى شراء السيارة أعلى من السعر الرسمى لها، هرباً من قوائم الانتظار التى قد تمتد لعدة أشهر قبل الاستلام عند شراء السيارة من الوكيل بالسعر الرسمي.

وأشار إلى أن قيمة الـ«أوفر برايس»، التى يفرضها بعض التجار على كل طراز، بالمخالفة للقانون، تُحدد وفقاً لمدى الطلب عليه، والكمية المعروضة منه.