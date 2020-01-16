كتب: باسل الحلواني
أصدرت شركتي رينو ونيسان بيانات صحفية للرد على الشائعات والتقارير الصحفية حول حدوث انقسام محتمل بينهم، قائلين إن التحالف آمن وقوي.
جاء البيان رداً على تقرير كانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية قد نشرته، ذكرت فيه أن نيسان بدأت تفعيل خطة انفصال محتمله من رينو، وأنه تم تجهيزها
وصرح المتحدث الرسمي للشركة اليابانية في البيان قائلاً: "على عكس الشائعات الواردة في المقالات، فإن نيسان لا تفكر أبداً في إلغاء التحالفبينها وبين رينو".
وأضاف "أن التحالف هو مصدر القدرة التنافسية لشركة نيسان، فمن خلال التحالف، سنتمكن من تحقيق نمو مستدام ومربح، وتتطلع نيسان إلى مواصلة تقديم نتائج مربحة لجميع الشركات الأعضاء".
فيما صرح جان دومينيك سينارد رئيس مجلس إدارة شركة رينو، في بيان له قائلاً: "التحالف الذي يضم أيضاً شركة ميتسوبيشي بالإضافة إلى شركته ونيسان، قوي ومتين، ويمكنكم وصفه لأي شيء إلا أنه منتهي".
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أول رد فعل من "نيسان" و"رينو" على شائعة إلغاء تحالفهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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