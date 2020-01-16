شاهد أول صورة مسربة لـ"شيفورليه إيكوينوكس" 2021

كتب:باسل الحلواني في مفاجأة لعشاق علامة شيفورليه الأمريكية، استطاعت عدسات أحد المصورين من التقاط صوراً أولية لسيارة شيفورليه الرياضية متعددة الاستخدامات إيكوينوكس 2021، بإحدى المدن الصينية. وظهرت إيكوينوكس 2021، بمجموعة من التحديثات لعل أبرزها إعادة تصميم المصابيح الأمامية بشكل منقسم، مع تغييرات كذلك للشبك الأمامي وإضافة فتحات تهوية جديدة للمصد. منقسم، مع تغييرات كذلك للشبك الأمامي وإضافة فتحات تهوية جديدة للمصد. وشهدت تصميم المصابيح الخلفية تعديلات بسيطة عبر إضافة عناصر داخلية جديدة مثل شعاع ضوئي على شكل Y، Advertisements مع الإبقاء على الجوانب بدون تغييرات تقريبا. مع الإبقاء على الجوانب بدون تغييرات تقريبا. ومن المنتظر أن تحمل السيارة محرك تيربو جديد سعة 1.3 لتر بقوة 165 حصان، مع محرك آخر تيربو سعة 2.0 لتر بأربع سلندرات وقوة 237 حصان. وبحسب عدد من المتخصصين والخبراء، فإن السيارة سوف يتم تدشينها في الولايات المتحدة رسميا خلال الأسابيع القادمة.

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