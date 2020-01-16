3 آلاف جنيه تراجعاً في أسعار بروتون ساجا

كتب: باسل الحلواني
كشف وكيل علامة بروتون الماليزية في مصر، عن تراجع أسعار سيارتها السيدان ساجا موديل 2020، لشهر يناير بسوق السيارات المصرية .
وانخفض سعر السيارة بروتون ساجا موديل 2020، المزودة بناقل حركة أوتوماتيك، حوالي 3 آلاف جنيه، ليصل سعرها إلى 195 ألف جنيه بدلاً من 198 ألفاً.
جدير بالذكر أن بروتون ساجا موديل 2020 تحمل محركاً سعة 1300 سي سي، مكون من 4 أسطوانات، يولد عزم 94 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 120 نيوتن متر، 4000 لفة في الدقيقة.
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