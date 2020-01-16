“43 صورة” تستعرض جي ام سي يوكون 2021 الجديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جي ام سي مؤخراً عن الجيل الجديد من الـ SUV الرائدة يوكون 2021، ويوكون XL 2021 الأكبر، والتي تتميز بقدرات هائلة على السير في التضاريس المختلفة، وإليكم صور الطراز الجديد تستعرضه بوضوح من جميع الزوايا. صور جي ام سي يوكون 2021

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