قريباً.. إنشاء محطات وقود متحركة لخدمة العملاء في أي مكان

الخليج ٣٦٥ نت – سمحت اللائحة التنفيذية التي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإنشاء محطات ومراكز وقود متحركة لتقديم خدمة التعبئة في أي مكان بجميع أنحاء المملكة.

وتضمنت اللائحة اشتراطات تشغيل هذه المحطات المتحركة، وتضمنت عدم خروج أو تحرك سيارة محطة الوقود المتحركة لتقديم الخدمة خلال أوقات سير المواكب الرسمية، أو خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية.

يُذكر أن اللائحة قد عرّفت محطات الوقود المتحركة، بأنها عبارة عن خزان ومضخة وقود محمولة على شاحنة متحركة؛ لتلبية طلب تبعئة الوقود في أي مكان، على أن تلتزم بتقديم وقود البنزين وترك تقديم وقود الديزل اختيارياً.