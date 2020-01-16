نيسان آريا SUV الكهربائية ستكون أسرع من السيارات الرياضية!

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل نيسان حاليا على تطوير موديل إنتاجي لسيارة آريا الاختبارية الكهربائية التي رأيناها في صالون طوكيو 2019، مع توقعات بطرحه في الأسواق في 2021 بحجم أكبر من ليف ومساحة داخلية أوسع مع مستويات أداء أعلى كذلك.

نعلم أن آريا الإنتاجية ستعتمد على موتورين كهربائيين بمستويات تسارع واحتكاك ممتازة مقارنة بليف، وبينما لم تكشف نيسان عن أرقام القوة والعزم، إلا أنها صرحت أن السيارة ستكون “سريعة.. أسرع أو بنفس سرعة سيارات Z الرياضية”.

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للمقارنة، نيسان 370Z تتسارع إلى 96 كم\س في 5.1 ثانية، ما يعني أن تسارع آريا سيكون أقل من خمس ثواني، مع “تحكم ممتاز جدا” للكروس اوفر بفضل وضع البطارية أسفل مقصورة الركاب، ما يعني خفض مركز الجاذبية.

ربما أهم عامل في أي سيارة كهربائية هو المدى، وقد لمحت نيسان إلى مدى يقارب 480 كيلومتر لكل شحنة.. وستمثل السيارة منافسة مباشرة لتيسلا موديل Y وفورد موستنج ماخ اي واودي Q4 اي ترون وفيسكر اوشن، مع أسعار تقترب من 40,000 دولار (150,000 ريال).