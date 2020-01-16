ترك السيارة في وضع التشغيل مخالفة مرورية.. وهذه غرامتها

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائدي السيارات من عدم الالتزام بالقواعد المرورية ومعايير السلامة، وأكدت على ضرورة إطفاء محرك السيارة والتأكد من إغلاقها جيداً عند مغادرتها.

وجاء ذلك التحذير بعد ما شهدته بعض مناطق المملكة من حوادث سرقة سيارات، تركها أصحابها في وضع التشغيل! وأوضحت الإدارة أن ترك السيارة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها يعد مخالفة مرورية، يُعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالاً.

وجاءت التغريدة، كالتالي: “على قائدي المركبات الحرص على إطفاء محرك المركبة، والتأكد من إغلاقها جيدًا عند مغادرتها”.