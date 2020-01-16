- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
الخليج ٣٦٥ نت – مرت أكثر من ثلاثة أعوام منذ تدشين لوسيد اير الاختبارية والآن أعلنت الشركة الكهربائية الصاعدة بعد دعم السعودية لها، أن الموديل الإنتاجي قادم خلال أشهر، مع تدشبنه في معرض نيويورك للسيارات 2020 في أبريل.
كما تنوي لوسيد فتح باب الحجوزات على السيارة قبل ذلك، وتعتبر “اير” منافسة مباشرة لتيسلا موديل S، مع توفيرها لمساحة داخلية واسعة وتصميم أكثر مستقبلية من موديل S.
وستتوفر السيارة بعدد من البطاريات التي تتراوح بين 75 و130 كيلوواط\س بقوة تصل إلى 1000 حصان وتسارع إلى 96 كم\س في 2.5 ثانية.
من المتوقع بدء إنتاج السيارة في مصنع لوسيد الجديد في ولاية اريزونا بحلول نهاية العام، وللوقت الحالي تبني لوسيد أسطول من 80 سيارة اختبارية مع الكشف عن تحديثات الموديل المختلفة خلال الفترة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر لوسيد اير بقوة 1,000 حصان ستدشن قريباً بدعم سعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.