لوسيد اير بقوة 1,000 حصان ستدشن قريباً بدعم سعودي

الخليج ٣٦٥ نت – مرت أكثر من ثلاثة أعوام منذ تدشين لوسيد اير الاختبارية والآن أعلنت الشركة الكهربائية الصاعدة بعد دعم السعودية لها، أن الموديل الإنتاجي قادم خلال أشهر، مع تدشبنه في معرض نيويورك للسيارات 2020 في أبريل.

كما تنوي لوسيد فتح باب الحجوزات على السيارة قبل ذلك، وتعتبر “اير” منافسة مباشرة لتيسلا موديل S، مع توفيرها لمساحة داخلية واسعة وتصميم أكثر مستقبلية من موديل S.

Advertisements

وستتوفر السيارة بعدد من البطاريات التي تتراوح بين 75 و130 كيلوواط\س بقوة تصل إلى 1000 حصان وتسارع إلى 96 كم\س في 2.5 ثانية.

من المتوقع بدء إنتاج السيارة في مصنع لوسيد الجديد في ولاية اريزونا بحلول نهاية العام، وللوقت الحالي تبني لوسيد أسطول من 80 سيارة اختبارية مع الكشف عن تحديثات الموديل المختلفة خلال الفترة القادمة.