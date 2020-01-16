تعرف على حالات عدم عمل الوسائد الهوائية.. وحملة لفحص الإطارات

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت هيئة المواصفات والمقاييس عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن الحالات التي لا تفتح فيها الوسائد الهوائية، وهم 4 حالات كالتالي:

قوة الصدمة غير كافية لعمل الحساسات.

وقوع الصدمة في مكان بعيد عن الحساسات.

اضاءة مؤشر الوسادة قد يكون دليل على وجود خلل فني في نظام الوسائد الهوائية.

عطل فني في أجهزة ومكونات عمل الوسائد الهوائية.

يُذكر أن المركز الوطني لسلامة الطرق قد أطلق بالتعاون مع شركة ميشلان، مبادرة “افحص إطارك”؛ نظراً لأهمية فحص الإطارات والتأكد من سلامتها لرفع مستوى السلامة على الطرق.